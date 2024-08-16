嘉市府結合學界首次用AI加空拍調查市區綠地碳匯量。（廖素慧攝）

嘉義市政府和國立成功大學、國立中興大學、財團法人農業工程研究中心等團隊合作，啟動嘉義市亮點碳匯計畫，率全台各縣市之先應用Geo-AI調查碳匯，今（16）日發表今年上半年成果為5處綠地每年可有440.4公噸碳儲存量。

成大學測量及空間資訊學系教授吳治達指出，嘉義市的「綠地資源」及「木都文化遺產」，具高度碳匯潛力和固碳量，成大團隊基於成大校園碳匯調查經驗，將無人機多光譜航拍結合AI演算法技術，結合建築資訊模型（BIM）等創新方法，首次用於嘉義市做城市碳匯調查。

以嘉義市都市公園、校園綠地及都市行道樹等3種主要都市綠地類型，以及木建築作為研究標的，評估碳儲存量。

今年1至6月對嘉義公園及植物園、世賢路三段行道樹、嘉義高中、玉山國中及興嘉國小3校綠地共5處綠覆蓋區域，總計每月碳儲存量約36.7公噸，每年碳儲存量440.4公噸。

還有實驗木場（南棟、北棟）有新式木構造工法及補強，大幅減少營建產業的碳排放，更可達到固碳及延長木材中蘊含碳重新釋回大氣的時間，統計2棟木建築創造固碳效益達19.85公噸二氧化碳當量。

市長黃敏惠引用成大建築系特聘教授林子平說的「每年的夏天，都將是你餘生最涼的夏天」，表達對極端氣候的憂慮，提到因而嘉義市將「新永續」理念融入城市治理，今年頒布《 嘉義市淨零排放永續管理自治條例》，是非六都首個將2050淨零排放正式列入地方自治法規的縣市。

黃敏惠表示，嘉義市有阿里山及6000多棟木造建築這兩座森林，市府以新式木構造為核心推動「木都3.0計畫」，能與學術界合作，以AI技術導入無人機航拍，提高碳匯調查效率，能加速城市綠地碳匯和木構建築物碳蓄存量的掌握。