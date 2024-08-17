李銘順和天心在三立《Q18量子預言》中再度演夫妻，戲裡為了兒子，李銘順創造出AI仿生人，16日2人接受訪問。李銘順戲外和新加坡女星范文芳育有10歲兒，他自認滿疼兒子，「因為我很少在家，不要當黑臉，不然他跟你不親。」不過他透露兒子3歲時一次無理取鬧，他把兒子帶進房間「促膝長談」，竟讓兒子從此不敢鬧脾氣。

李銘順提到當時兒子很「歡」，進房間後他要求兒子不要哭、冷靜下來講話，結果兒子賭氣面壁不看他，李銘順按耐住脾氣說：「你現在不跟我講話是嗎？那我就坐在這裡等你囉。」父子倆耗了10多分鐘才結束這場「戰爭」，李銘順笑說：「從此以後他要哭，我就說：『走，進房間』，他就不敢哭了。」

李銘順疼兒子但不溺愛，不會亂買東西給他，買過最貴的是一台2萬多台幣的「機器貓」，「因為他喜歡大自然動物，他想養真的貓，我說不行，他現在養就變成大人再養，就買了一隻假的，讓他先練習照顧寵物。」這隻機器貓經過互動會習得技能，還會自己充電。

天心（左）和李銘順再度演夫妻。（三立提供）

不過買了2、3年，機器貓永遠躺在充電器旁邊，李銘順嘆說：「我說你（兒子）到底有沒有養好？我覺得那是失敗的電子貓，從此以後我不要再買這東西。」李銘順一家人雖相處時間少，但感情好，他偶爾還會吃兒子的醋，有次兒子形容自己是小丑魚，媽媽就像是珊瑚一直保護著他，李銘順問兒子：「那爸爸是什麼魚？」兒子竟回：「你是別種魚。」讓李銘順超走心，「我氣得要死。」

《Q18量子預言》8／16起每週五晚上十點於三立都會台首播，OTT平台也將於LINE TV、MyVideo 及戲劇官方YouTube 於8／17 週六凌晨0 點上架，8／23 起每週五晚上11 點上架，全劇共八集，首週連播2 集，之後每週更新1集。