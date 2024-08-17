加強外籍移工消防安全觀念，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊，結合信昌機械股份有限公司，針對移工辦理消防演練，從通報到疏散、滅火皆由外籍移工們協力完成，由圳頂消防分隊到場指導，以確保他們在緊急情況下能夠正確且迅速地應對，維護其生命財產安全加強外籍移工消防安全觀念，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊，結合信昌機械股份有限公司，針對移工辦理消防演練，從通報到疏散、滅火皆由外籍移工們協力完成，由圳頂消防分隊到場指導，以確保他們在緊急情況下能夠正確且迅速地應對，維護其生命財產安全。(消防局提供／廖姮玥桃園傳真）

加強外籍移工消防安全觀念，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊，結合信昌機械股份有限公司，針對移工辦理消防演練，從通報到疏散、滅火皆由外籍移工們協力完成，由圳頂消防分隊到場指導，以確保他們在緊急情況下能夠正確且迅速地應對，維護其生命財產安全加強外籍移工消防安全觀念，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊，結合信昌機械股份有限公司，針對移工辦理消防演練，從通報到疏散、滅火皆由外籍移工們協力完成，由圳頂消防分隊到場指導，以確保他們在緊急情況下能夠正確且迅速地應對，維護其生命財產安全。(消防局提供／廖姮玥桃園傳真）

加強外籍移工消防安全觀念，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊，結合信昌機械股份有限公司，針對移工辦理消防演練，從通報到疏散、滅火皆由外籍移工們協力完成，由圳頂消防分隊到場指導，以確保他們在緊急情況下能夠正確且迅速地應對，維護其生命財產安全。

機械公司目前廠內移工約289人，分別來自印尼及泰國等國家，為了不讓語言障礙和文化差異影響他們對於火災的應變能力，公司結合圳頂分隊舉辦消防訓練，從通報、避難引導到室外安全空間集合、實水滅火皆由外籍移工們協力完成，並持續強化日常的防火安全宣導工作，在宿舍內部已張貼多語言的防火安全指引，包括如何避免火災、如何正確使用電器設備以及發生火災時的逃生路線等。

圳頂分隊表示這次演練是信昌機械履行社會責任的具體行動之一，展現公司對於外籍移工居住安全的重視，也透過消防演練及宣導教育讓外籍移工成為提升工廠消防安全重大能量的一部分。