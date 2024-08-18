美國前總統川普爭取回歸大位，持續拋出爭議性發言，他17日在造勢大會上暗諷我金牌女將林郁婷及阿爾及利亞女拳手凱利夫（Imane Khelif），稱「奧運會裡有2名變性人」。作家漂浪島嶼表示，台灣硬起來！期待外交部正式譴責川普，守護台灣的聲譽；千萬不要有差別心，面對美國就立刻龜縮。

川普17日在造勢大會上表示，奧運會裡有2名變性人，他們出生時是男性，他們變性為女性，參加拳擊賽事。更指出林郁婷以及凱利夫參賽是「瘋了」，是羞辱女人。

漂浪島嶼18日在臉書粉專不滿表示，川普諷金牌，台灣硬起來！日前俄羅斯抹黑林郁婷，外交部嚴厲譴責「惡劣本質」；現今川普出言辱台，外交部一定能同樣嚴厲譴責，端正謠言，千萬不要有差別心，面對世界毫無懼色，面對美國立刻龜縮。

漂浪島嶼更表示，期待外交部正式譴責川普惡劣本質，守護台灣的聲譽，名嘴及網軍側翼也別沉默，愛台別雙標。