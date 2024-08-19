民眾黨主席柯文哲陷政治獻金帳目風暴及京華城等3大案；柯文哲18日宣布，時任競選總幹事黃珊珊負責善後小組。前立委郭正亮稱，柯文哲連立委黃珊珊這個石頭都搬不走；前立委沈富雄認為，柯文哲跟黃珊珊可說是綁在一起，柯文哲現在如果動黃珊珊，黃珊珊知道的東西那麼多，柯文哲光是想就嚇死。

沈富雄18日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，柯文哲只要被起訴、羈押或被關起來，只要動個眼神或手指頭比一下，黃珊珊就完了。所以並不是這塊石頭有多大，柯文哲搬不動。

沈富雄舉一個漫畫為例表示，一個人拿著踞子，爬在樹上要鋸掉一根爛樹枝，但是這個人站在爛樹枝上面，所以踞了以後也掉下去了。就如同現在柯文哲還站在樹上面，如果柯文哲被起訴、甚至坐牢了，他就不在樹上了，黃珊珊要掉下來，沒人管得著。

沈富雄接著指出，柯文哲跟黃珊珊綁在一起，柯文哲現在如果動黃珊珊，黃珊珊知道的東西那麼多，柯文哲光是想就嚇死。他們兩個現在是互利共生、互扼共生，就是他抓著你的脖子、你捏著他的尾巴，兩個人纏在一起，誰也不敢動誰。

主持人錢怡君問到，所以不是柯文哲不想動黃珊珊，而是他不敢動黃珊珊？沈富雄回應表示，這個也不能維持很久，例如日本相撲，兩人纏在一起，沒多久就散了。