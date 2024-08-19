烏克蘭軍隊反攻攻進俄羅斯領土後，烏國軍方昨（18）日宣布，炸毀俄國庫斯克州第2座重要橋梁，畫面顯示，橋面被炸出一個大洞。烏克蘭總統澤倫斯基昨日首度明確說明烏軍攻進俄國領土的原因及目標，他說要在俄國境內建立緩衝區，防範莫斯科未來再度跨境攻烏。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭軍方昨日宣布，炸毀俄羅斯西南部庫斯克州（Kursk）橫跨塞姆河（Seym River）的第2座重要橋梁，烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykolaiv Oleshchuk）在社群媒體上分享第2座橋梁被炸毀的影片，他稱透過「精準空中打擊」，烏軍持續剝奪敵軍的後勤能力。

烏克蘭軍隊反攻攻進俄羅斯領土後，烏國軍方18日公布炸毀俄國庫斯克州第2座重要橋梁的畫面。

歐勒什丘克分享的影片顯示，橋面被炸出一個大洞，車輛已無法通行，但橋樑並未坍塌。

Ukraine destroys one more Russian bridge in the Kursk Oblast.



An adviser of the Kursk Governor said before that the Ukrainian forces destroyed a bridge near the village of Zvane across the Seim River, the most important artery of logistics for the Russian forces.



📹Ukraine's… pic.twitter.com/kK6GjkQWmc — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 18, 2024

Russian forces have two remaining crossings, only one usable: a pontoon brigade at Glushkovo and a prewar bridge adjacent to the Ukrainian border at Karyzh.



The aftermath of the strike: pic.twitter.com/f01Xfxy2ZH — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 18, 2024

烏軍並未說明用何種武器炸毀橋梁，俄國Telegram帳號稱，第2座橋梁位在茲萬諾埃（Zvannoe）村，距離烏軍16日炸毀的第1座橋梁約8公里。烏軍16日炸毀塞姆河上另一座橋梁，俄羅斯外交部稱，烏軍可能使用美製高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）執行這次攻擊。

畫面為俄羅斯庫斯克州第1座被烏軍炸毀的橋梁17日衛星畫面。（路透社）

親俄克里姆林宮的Telegram頻道Mash指出，烏軍接連打擊橫跨塞姆河的橋樑，讓該區域只剩下一座完好無缺的橋梁。美聯社評論，如果消息屬實，烏軍的打擊將讓俄羅斯補給軍隊及撤離平民的行動雪上加霜。不過英國《太陽報》（The Sun）指出，衛星畫面顯示，俄軍已在塞姆河下游建造另一座臨時橋梁。

The Ukrainians have damaged and destroyed bridges over the Seym river, in order to cut logistical routes to Glushkovo, Tetkino and other nearby areas.



However, the Russians have already constructed at least one temporary bridge over the river. 1/3 pic.twitter.com/kQcmf43fnB — Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) August 16, 2024

澤倫斯基首揭跨境打俄目標：建立緩衝區

另外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨日晚間表示，烏軍反攻攻進俄國領土是為了創造緩衝區，以保護烏國東北部邊境蘇米（Sumy）區域免於遭接連砲擊。

澤倫斯基表示：「現在我們整體防禦行動的首要任務是：盡可能摧毀俄羅斯的戰爭潛力，並且進行最大的反攻行動，包含在侵略者的領土上建立緩衝區。」

他也稱，烏軍在庫斯克州的存在「愈來愈牢固」。

這是烏軍6日攻進俄國庫斯克州以來，澤倫斯基首度明確點出這場行動的目標。烏軍上周稱，已經佔領庫斯克州1000平方公里土地，美聯社指出，這是二次世界大戰以來，俄羅斯面臨的最大規模攻擊。

CNN評論，烏軍攻進俄羅斯似乎有多重目標，包括振奮士兵士氣、耗盡俄羅斯資源，以及確保進行「公平」的談判。