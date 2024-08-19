綽號「白豬」的何姓嫌犯，因毒品等案件分遭竹苗地檢署及桃竹苗警方追緝，本月11日更分別於新竹市、新竹縣兩度開槍，其中在新竹工業區造成1名桃園市警中彈，幸無生命危險，苗栗縣警察局刑警大隊經多日追查，18日深夜掌握何嫌在竹南的租屋處，立即攻堅將其逮捕。

苗栗縣警指出，苗栗縣刑大先於今年4月查獲46歲何姓男子持有毒品及槍械案，為溯源其毒品案，因而遂報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。

苗栗縣警專案小組18日見時機成熟順利將何嫌逮捕，現場起出大批證物。（警方提供／陳育賢苗栗傳真）

未料，桃園市警局楊梅分局兩名員警於8月11日跨轄至新竹縣市追查何嫌時，兩度遭對方開槍拒捕，在新竹工業區附近見何嫌遭新竹縣警追捕而加入圍捕時，還造成陳姓偵查佐背後中彈，何嫌則仍逃逸無蹤，所幸陳員經送醫無生命危險。

此案發生後，桃竹苗警方都全力追查何嫌下落，但何嫌生性狡猾多疑，逃亡過程中，為避免追捕風險槍不離身且上膛，不斷懸掛偽造車牌以規避查緝並不斷於周邊繞行，且躲藏處所停留時間不超過6小時，苗警雖早已掌握行蹤，惟為避免與歹待正面駁火而傷及無辜民眾，故未予立即展開行動。

苗栗縣警專案小組昨（18）日見時機成熟，局長陳世煌至現場坐鎮指揮，掌握何嫌確於竹南的租屋地點，考量附近住戶安全，決定由特勤員警強行破門投擲震撼彈再行攻堅，巨大爆裂聲光造成強力震懾效果，讓何嫌猝不及防拿取床邊之手槍，成功避免再次與警方對峙。

警方順利將其逮捕到案，並起出作案用之改造手槍1支、4顆子彈、毒品海洛因2.5公克、安非他命36.1公克（同行友人持有）、偽造車牌4組等相關證物。全案依違反槍砲、毒品、偽造文書罪嫌及毒品通緝移送新竹地檢署偵辦。

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