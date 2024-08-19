新北市23歲許姓女子常跑宮廟問事，日前到板橋區某虎爺廟祈求保佑，擲筊問虎爺「可不可以跟我回家」？得聖筊允准，許女遂私自取走神明桌上1尊小金虎爺神像，2天後又以相同方式再竊走2尊神像。警方接獲廟方報案到場，許女正巧現身，經廟方指認當場被捕，依竊盜罪嫌送辦。

據了解，本月8日許女至該間虎爺廟祈福問事，心中默問虎爺可否跟她回家？擲筊後獲得虎爺應允，許女便擅自取下神明桌上1尊小金虎爺。10日中午，許女重回虎爺廟，再次詢問相同問題，但這次請求虎爺讓她帶2尊回家，結果再擲出聖筊，許女便又自行取走2尊小虎爺像後離開。

廟方氣憤接連遭竊，調閱內部監視器向海山警分局報案，員警到場了解時，廟方人員發現門口1女子手抱1尊虎爺神像，正是監視器畫面中行竊女子，立即告知員警，經員警詢問，女子坦承帶走神像。

警方隨後從許女背包再起出1尊神像，許女向員警強調，她已徵得虎爺同意，才自行取走神像，然後她先帶虎爺像到觀音廟過爐，現在回來是想再次拜謝虎爺。至於前次竊走的1尊虎爺像，許女表示已遺失。偵訊後，警方以竊盜罪嫌將許女移送檢方偵辦。