民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴，網紅四叉貓爆料，木可公關購買兩輛車，分別是「美好號」和「相信號」，其中「相信號」在二手車網站約20萬以內，木可公司購入後改裝回租給柯辦，且半年費用高達200萬元，指木可淨利大約150萬元。時任柯競總總幹事黃珊珊黃珊珊今天表示，監察院2016年有非常清楚函示，可以租車，不能買車，規定就是如此。

民眾黨今天下午舉行柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會，時任柯競總總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡出席。

對於胖卡車租賃爭議，黃珊珊解釋，監察院2016年有非常清楚函示，當時就規定，競選政治獻金得支用於租賃宣傳車輛，不包含購買宣傳車輛，選過舉的人都知道，可以租車，不能買車，因為買車市有價資產，將來有折舊、清算問題，規定就是如此，與胖卡的租賃，就是需要用的宣傳工具交給租賃車使用，這部分全部用在宣傳，沒有任何問題，且都依據相關規範如實申報。

至於是否有金流問題，黃珊珊說，相關財務由財務長負責，木可與總部關係是合作關係，競選政治獻金，有一些業務必須委外辦理，無法自行處理，金流現在全部檢調已經扣完，有沒有問題，靜待檢調調查，不可能有任何迴避。