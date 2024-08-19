中央氣象署目前擁有五分山、花蓮、七股及墾丁4座先進的長程雙偏極化氣象雷達，交通部長李孟諺今視察墾丁氣象雷達站。氣象署表示，近年與屏東科技大學野生動物保育所合作，運用雷達觀察候鳥生態，盼透過雙偏極化雷達的多元應用，提升氣象預警精準度，也為生態研究貢獻寶貴資料。

中央氣象署4座長程雙偏極化氣象雷達，不僅強化劇烈天氣的監測及預警能力，更開創生態研究的新應用。雙偏極化雷達觀測可區分大氣中的雨、雪或冰雹，提升降雨量的推估準確度。

其中，墾丁氣象雷達位於本島最南端，提供台灣海峽南部及巴士海峽即時且精細的全天候天氣監測服務。值得一提的是，為了與國家公園內的環境景觀融合，墾丁雷達的天線罩特別設計為迷彩綠，成為氣象署獨具特色的一座雷達。

李孟諺說，今年7月凱米颱風來襲，由於氣象署精準的路徑預測及雨量預報，讓各單位提前部署並提早撤離山區土石流高風險區居民，保障了民眾朋友的生命財產安全，謝謝氣象署並期許氣象署繼續努力。

自2003年起，氣象署與屏東科技大學野生動物保育所展開合作，運用墾丁氣象雷達觀測分析赤腹鷹的遷徙情況，還可觀測到在陸地肉眼無法看見的「鷹河」，觀察遷徙路線，開啟氣象雷達研究台灣地區候鳥遷徙的新篇章。2006年，台南七股雷達加入觀測網，進一步分析有「國慶鳥」與「清明鳥」之稱的灰面鵟鷹春季北返的過境行為，成功繪製出其在台灣的3條主要遷徙路線。

氣象署表示，未來計畫運用雙偏極化氣象雷達網精確辨識降水回波與生物回波的能力，並結合人工智慧技術，以期更即時分析猛禽在臺灣地區的遷徙行為。這項創新應用不僅將提供更完整的候鳥生態資訊，也為氣象資料的多元化應用開闢了新的方向。

氣象署提到，透過雙偏極化雷達的多元應用，不僅能提升氣象預警的精準度，更能為生態研究貢獻寶貴資料，展現了科技與自然和諧共存的嶄新面貌。