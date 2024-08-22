國旅價格過高讓不少人卻步而選擇出國旅遊。一位人夫近日出國到日本沖繩旅遊，發現4天3夜一人只花了25000元，行程卻比一個人12000元的花東旅遊4天3夜舒服許多，讓他忍不住好奇詢問，「沖繩是不是國旅的最大對手？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛贊同他的意見，甚至不少網友認為根本沒有對比可言，國旅CP值根本被狠狠踩在腳下。

原PO在PTT發文表示，他上次去花東旅遊時，4天3夜花了12000元，最近他臨時出國到沖繩玩，機票、飯店都是中等價位，雖然同樣4天3夜花了約25000元，不過卻是爽度加倍，「不管是海灘自然景觀還是購物行程、海鮮、燒烤、牛肉，都是國旅比不上的」，老婆更堅持明年預算若只有國旅，不如多加錢到沖繩玩。

對此，許多網友紛紛回應，「真的，不如去沖繩」、「市場東西好吃，海漂亮，連便利商店都好吃，租車自駕真的可以玩很爽，但請不要當三寶丟臉」、「用台幣1萬搜尋沖繩跟國旅的住宿，你就知道國旅有多糞」、「去過沖繩根本無法再去墾丁」、「別再去了，沖繩景點超擠而且全都台灣人」、「看民航局敢不敢開放松山那霸航線，直接把墾丁徹底打趴」。

另外也不少人認為，兩者根本無法比較，「你知道對手的意思嗎？是實力相當欸，單方海放根本不看在眼裡，能稱為對手？」、「沖繩那些海邊渡假村，台灣沒一家能比，價格還一樣，已經去4次沖繩了還想再去」、「意思是沒有沖繩大家就會願意去墾丁？」、「覺得國旅有得拚的人感覺很怪」、「是國旅完全不是對手吧」。