民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報爭議，最新民調顯示民眾黨獲13.8％支持，較上月下滑2.2個百分點。前立委林濁水分析該民調後發現，高階白領人員支持度方面，民眾黨以17.6％敬陪末座，讓他不禁感嘆「鐵打的營盤落得如此，可憐」。媒體人張禹宣指出，當初2024大選曾強調的15％鋼鐵柯粉防線已經崩了，還有可能掉到10％以下。目前留下來的小草，最痛恨的是民進黨，所以國民黨主席朱立倫示好，想撈小草的票。

張禹宣19日在《大新聞大爆卦》節目提到，自己在柯文哲選總統的時候曾說，民眾黨那15％基本上叫作他的鋼鐵柯粉，那是最基本盤，就是打到死，民眾黨大概還是有15％。但是這次游盈隆做出來的是13.8％，這是第一件事情，15％防線已經崩了。

張禹宣指出，崩了代表說，原本有一些是堅定的白營支持者，都沒有辦法再接受這件事情了。仔細看民調，流失的以什麼為主？高教育分子！他們對於會計也好，不管假民調也好、做假帳也好，這種稍微有點社會歷練的人，有些人開過公司，有些人學過會計，有些人做過帳：基本上這已經突破我們的常識了，大家一眼看就知道是洗錢。所以柯文哲最後可能會瀕臨到一個生死線，大概是百分之10！

「我們就看他會不會到百分之10？當然還會再掉，因為這件事情還沒有到高潮，才剛開始而已啊！」張禹宣強調，可以看看，當司法那個重槌槌下去的時候，會不會往下再掉？第二個問題，到底剩下來的民眾黨的支持者，是屬於哪一種特性的？他有兩個跡象，第一個，民進黨的民調有沒有顯著往上升？大概1％多，不顯著；國民黨大概增加2％多。很多人在說，小草會回民進黨，會回綠營？「其實我不這麼認為！」

「因為基本上能走的大概都走了！」張禹宣直言，可以仔細去觀察留下來的小草最近的言論，他們最恨的是誰？民進黨！恨死民進黨了，每天都在罵1450、塔綠班都在造謠。反而是在網路上，這一波國民黨全部抽腿，閃得遠遠的。「我這次支持朱立倫的做法！」他的意思就是說：我跟你們站在同一邊的，柯主席我支持你唷！柯文哲為什麼會生氣？因為他知道朱立倫想幹嘛？「撈票嘛，我趁現在趕快把小草給撈回來嘛！」