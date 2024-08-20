龜山國小慶祝全壘打。（美聯社）
龜山國小慶祝全壘打。（美聯社）

威廉波特LLB世界少棒錦標賽，台灣龜山國小20日在5局上轟出滿貫全壘打，以10比2痛宰古巴晉級。古巴首局就拿下兩分，但後面再也未能得分，第5局邱唯喆敲了石破天驚的滿貫轟，以6比2超前比分，提振全隊士氣。

日本以2比1戰勝委內瑞拉。龜山國小前面戰勝加拿大與澳洲，下一戰要在22日凌晨對上日本。

龜山國小去年打到季軍，在季軍戰10比0痛宰美國德州隊。去年的世界冠軍是美國加州隊，亞軍是加勒比海區的庫拉索。

日本少棒球員慶祝得分。（美聯社）
日本少棒球員慶祝得分。（美聯社）
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