Acer推出全新入門萬元文書筆電Aspire Lite 15（AL15-31P-C4L0） ，具有15.6吋16：9 Full HD廣視角霧面螢幕、支援IPS技術、82%屏占比，視野遼闊清晰；擁有輕薄典雅1.59kg、18.2mm薄型機身，行動使用自如，可180度攤平設計，溝通更便利；搭載Intel Celeron N4500處理器，及內建Windows 11 Home in S mode，同時擁有Microsoft M365家用版一年，滿足文書處理需求；內含4GB RAM及128GB eMMC儲存、保留M.2SSD升級空間，最高可達512GB，十分實用，建議售價為9900元。

Aspire Lite 15內建Windows 11 Home in S mode，同時擁有Microsoft M365家用版一年，滿足文書處理需求。（Acer提供）
Aspire Lite 15內建Windows 11 Home in S mode，同時擁有Microsoft M365家用版一年，滿足文書處理需求。（Acer提供）

新上市的Aspire Lite 15擁有FHD Webcam提供清晰的視訊畫面，輕鬆視訊學習；支援Wi-Fi 5 提供穩定的連線能力具有齊全連接埠，包括Type-C +Type-A及 HDMI 1.4等，滿足視訊會議、文書工作及學習等生活情境。

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