新冠解封後民眾瘋出國，加上國旅高昂的住宿費也讓不少人打退堂鼓，昨（19）日剛結束的「2024 TITE台灣國際旅遊展秋季旅展」，有業者還在促銷夏季專案，甚至祭出買一送一的超優惠方案，但民眾仍興致缺缺。

「2024 TITE台灣國際旅遊展秋季旅展」8月16至19日在台北世貿舉行，業者卯起來推銷各種優惠方案，但民眾大多聚集在出國旅遊的攤位，儘管國旅業者努力招呼客人、發傳單，但參觀民眾寥寥可數，讓業者很無奈。

據《東森新聞》報導，為了挽回國旅買氣，民眾不只能在現場議價，還有業者推出無日期限制的優惠，台東業者推出住宿買一送一，清境農場也加送晚餐、騎馬體驗，花蓮更因為0403大地震及餘震不斷的原因，導致秋季旅展還在賣夏季專案。

根據統計，截至今年7月為止，出國人次已逼近千萬大關，但入境的外國旅客僅430多萬人次，代表國旅不只台灣民眾不買單，也難吸引到國際觀光客。