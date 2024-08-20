交通部長李孟諺19日遭網路爆料稱，他曾有長達10年的婚外情，在升任要職後，始亂終棄，李孟諺火速請辭下台，也引發各種陰謀論揣測。民進黨立委林俊憲今天回應，「扯什麼陰謀論，李孟諺在黨內人緣不錯，說民進黨派系鬥爭，這胡說八道。」

民進黨立委林俊憲今（20）日接受《CNEWS匯流新聞網》節目《中午來開匯》專訪，談到李孟諺的婚外情，是否有陰謀論？林俊憲表示，「這雖然是私領域，但社會不能接受，第一時間李孟諺就辭職了，扯什麼陰謀論，把李孟諺趕走就輪到那個人？那輪到誰？那個人有辦法去爆料李孟諺嗎？根本在演歌仔戲。」

林俊憲說，「我們也不知道，我是也很震驚，沒聽說」。主持人追問，賴清德找李孟諺時，李應該誠實吧，林俊憲說，「這我就不評論」，但李孟諺在黨內人緣不錯，蘇貞昌重用、賴清德也重用、小英也重用李，「說民進黨派系鬥爭，這胡說八道。」

林俊憲認為，李孟諺不是「政治人」，他也不介入派系、不介入政治、不介入選舉，過去的表現，看起來大家都接受，「哪可能有什麼派系。」

主持人再問，為什麼李孟諺繞不開前遠航董事長張綱維，張綱維律師與李孟諺見面被拍到，聽說見面時小三也在。林說，「是啊，所以李孟諺要辭職，做了不適當的事情當然要辭職，至少第一時間辭職。」