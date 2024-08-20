女團AKB48 Team TP 20日推出新歌〈24／7 Shining〉，還沒發片僅光預購就收單13000張的好成績，除了感謝粉絲們的熱愛，更迫不及待要上台表演唱給全世界，大喊：「我們愛你。」

為了拍攝主打歌〈24／7 Shining〉的MV，女孩們頂著體感超過35度的烈日，7月初夏天最熱的時候，在桃園某山坡地上，大家熱到爆炸，拍完後大家都曬傷，隨後居然又遇午後雷陣雨，瞬間變身落湯雞，全身溼答答，簡直是冰火五重天，大家趕忙慌亂逃竄，還提醒彼此喝熱茶，以免著涼了。

不過同時12個隊員都要吹頭髮，吹風機都來不及用，不但不喊苦，從頭到尾都精神奕奕，持電充足，而導演看完成品後，也大讚這是AKB48 Team TP成軍以來最會放電的一支MV，團員們都笑說：「因為雷電交加，我們都無線充電，吸飽電力了。」讓團隊聽了都笑成一團，直呼：「太可愛了。」

AKB48 Team TP就算被太陽照到睜不開眼睛、全身通紅，仍大展人形行動電源的Power，化身「勇氣發電機」的無限動能，身穿精心設計的服裝、踩著跟鞋在草地上盡情跳舞，女孩們隨舞蹈搖曳的裙擺，也讓整齊劃一的刀群舞更顯華麗與震撼。其中最具標誌性的「24／7」手勢，更是貫穿了整支舞蹈，向粉絲展現他們「二十四小時七天」不斷電的活力。