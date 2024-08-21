獨/50歲男「為1事」甘願當街友！爆茶王負債千萬流浪超落魄

來自基隆一名50歲街友小翁(化名)，二度來到北車流浪，看盡人生百態，他接受《中時新聞網》訪問表示，竟只為「1原因」甘願露宿街頭。另外，小翁還透露，嘉義某位年近80歲茶王，多年前因投資失利負債千萬，慘變成街友、落魄慘況曝。
街友小翁民國88年底住在北車多年，因為家庭因素關係，民國109年二度到北車流浪至今。小翁豁達地向記者表示，「住在這邊比較自由自在，因為養母各方面管得很嚴格，沒有協調空間，即便我都長這麼大也無法溝通」。
事實上，從小家中開摩托車店的小翁，他自性地說，「我會修車、改車，營業執照也是我的」。技術在身為何不願接家業？他則說，「養母說一就要做到一，長時間下來受不了，我寧可出來流浪」。
小翁對於自己的人生過一天算一天，兩個兒子並不知道老爸現況，「不會讓他們知道我在流浪，知道就完蛋了，如果等被發現再說，不過我缺錢會打給大兒子求助」。
此外，小翁還談到，「中南部某知名近80歲的茶王，多年前因投資負債千萬，來北車流浪多年了，對於細節本人不願透露太多，後來因年事高目前被安置在安養中心」。
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