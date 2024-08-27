南台灣觀光勝地墾丁，近年被外界抨擊物價過高、沙灘被陽傘業者長期佔據等，導致遊客數量大暴跌，掀起熱議。出身屏東的女藝人KIMIKO（林睿君），不禁發文為家鄉打抱不平。

墾丁旅遊掉出國旅熱門景點10名外，受到許多網友熱議，認為主要原因是食旅價格不親民，猛酸「去墾丁比出國貴」、「有錢人才國旅，窮的都出國玩」。身為恆春南門人的KIMIKO，昨（26日）晚間發文為家鄉平反。

KIMIKO每次去墾丁都能充飽電。（KIMIKO臉書）

她指出，從屏東市開到恆春車程大約2小時，沿途不要錯過絕美的海景。抵達恆春後，KIMIKO推薦八個景點，分別為「貓鼻頭、三台山、龍鑾潭、虎頭山、赤牛嶺、馬鞍山、猴洞山、關山。」至於恆春古城，東門不是正東，西門不是正西，南門是正南，北門是正北。KIMIKO同時公開自己的秘境，以及在恆春鎮上買的自助餐，讚賞：「量大味美又好吃。」她藉此呼籲大家：「很多看不見的地方，還是有許多人在默默努力著，希望不要因為一些事件，影響到默默努力耕耘的用心商家。」

KIMIKO全文。（KIMIKO臉書）

KIMIKO可以在墾丁海邊坐上三四個小時，呆呆地放空。（KIMIKO臉書）

KIMIKO最愛的綠豆蒜。（KIMIKO臉書）

最後，KIMIKO說是不是應該分享家鄉的旅遊地圖，「雖然每次回去都覺得變化好大（也都會被朋友開玩笑打趣說是假屏東人），但我真的很愛自己的家鄉，因為屏東的美有溫度。」