（22：30更新）儘管周三（28日）盤後輝達公布的財報未能打動部分投資者，但美國第2季GDP（國內生產毛額）季增年率意外上修至3%，優於市場預期與初值的2.8%，顯示美國經濟依然強勁，讓投資人暫時忽視對輝達業績的失望。周四（29日）美股主要指數早盤走高。

在科技股領漲下，周四道瓊工業指數早盤一度狂飆逾300點，那斯達克指數大漲逾100點。周三暴跌近20%的美超微，周四早盤強彈逾4%。周三盤後一度重挫8%的輝達，周四早盤跌勢收斂，下挫逾3%。

截至台北時間29日晚間10點30分，道瓊工業指數上漲282.84點（或0.69%），暫報41374.26點；那斯達克指數上漲165.05點（或0.94%），暫報17721.08點；標普500指數上漲36.40點（或0.65%），暫報5628.58點；費城半導體指數上漲63.98點（或1.26%），暫報5123.55點。

5大科技巨頭同步走強，蘋果大漲2.32%，谷歌母公司Alphabet漲1.45%，微軟大漲2.53%，亞馬遜漲1.38%，臉書母公司Meta漲1.24%。半導體類股普遍上揚，但輝達逆勢走跌3.71%，超微漲0.94%，台積電ADR漲1.54%，聯電ADR漲1.69%。

「從根本上來說，市場參與者正在反思輝達的業績，認為這些業績實際上相當不錯」，Pepperstone資深策略師Michael Brown表示，「超預期的標準極高，因此這些結果不會破壞晶片製造商或更廣泛的股市牛市論點」。

Moneyfarm投資長Richard Flax指出，歐洲與亞洲並沒有出現強烈反應，「我們需要把這看作是一個積極因素」。