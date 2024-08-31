南韓病態的升學主義，在許多韓劇都可看到。可是想要擠進頂尖大學，或許不是靠努力讀書就可以如願。最新研究報告指出，南韓頂尖大學錄取率的差距竟然主要取決於父母的經濟能力，而不是學生的潛力。

據《韓民族日報》報導，南韓央行近日發表了《入學考試競爭過熱引發的社會問題與相關對策》的報告，透過交叉比對父母收入水平、居住地與學生潛力等變數，分析排名頂尖大學錄取結果。這項研究以2005年初中一年級學生為對象，追蹤調查至他們在2012年就讀大學情況。排名頂尖大學包括首爾8所大學以及全國醫學院、牙醫大學、韓醫大學和獸醫大學。

報告指出，「比起學生本身的潛力，根據收入水準和居住地區，補習費等教育機會出現了不平等現象，導致排名靠前的大學入學學生大多來自首爾」。

從實證分析結果來看，父母收入水準最高的五分之一人口（前20%），其頂尖大學升學率是收入次高水準（前20%到40%）的 1.5 倍，更是收入最低水準（後20%）的5.4倍。

即使學生具有相同的學業能力，根據父母收入的不同，升學率也有顯著差異。將收入最高與最低的家庭相比，即使學生的學業潛力同樣處於最高水準，但收入前段班的大學升學率為20.4%，是收入後段班（10.7%）的2倍左右。

首爾與非首爾出身學生之間的升學率差距也十分明顯。根據2018年進入首爾大學的學生出身地區分布，首爾出身的學生占全國高中畢業生的16%，但占首爾大學入學生的32%，而首爾最富裕的「江南三區」」（江南、瑞草、松坡）出身的高中生雖僅占全國畢業生的4%，該年占首爾大學入學生的比率卻高達12%。

調查分析顯示，高收入階層的學生因為父母的經濟能力加持，且居住在補習班的密集區，因此在大學入學考試取得更好的成績。南韓央行在報告中直指，從頂大入學的差距來看，約25%是學生學業潛力水準的不同，而其餘75%則是取決於母的經濟實力效應。

南韓央行建議大學入學改採「按地區比例選拔制」，因為大學若能按照各地區學齡人口比例進行選拔，將可縮小收入與地區差距，提高接近學生本身實力的升學率。

報告總結指出，儘管引入地區比例制度後，可能會對首爾的弱勢族群帶來不利影響，並使首爾以外的高收入家庭受益，但考量到減少社會經濟背景對入學考試影響的優點，可能比這些缺點更重要。