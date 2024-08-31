台灣鐵路史可追溯至1887年清朝時期，由台灣巡撫劉銘傳成立鐵路商務總局辦理鐵路運輸，距今已有137年。而台鐵過去豐富的歷史也留下了許多寶貴的文化資產，如今也成為國家重要文物。台鐵公司努力保存更多文物資產，積極推展鐵道文化魅力，讓全民共享台灣歷史的珍貴寶藏。

國發會檔案管理局攜手台鐵合辦「追風的我們：台灣鐵道檔案風景話」行動展。（台鐵提供／蔡明亘台北傳真）

國發會檔案管理局昨攜手台鐵合辦「追風的我們：台灣鐵道檔案風景話」行動展，在台北車站盛大登場。展覽藉由漫畫家簡嘉誠的作品《青空下的追風少年》這本榮獲第17屆日本國際漫畫賞「最優秀賞」（金獎）的漫畫，引領大家回到從前的台鐵。

典藏珍貴鐵道文物及客家民俗的苗栗火車頭園區，也將在年底前開幕。（台鐵提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵公司積極推展鐵道文化魅力。（台鐵提供／蔡明亘台北傳真）

其參考的歷史檔案則是2006年中原大學黃俊銘副教授在執行「鐵道部原工務室、電源室與食堂之調查研究」時，在台鐵石牌工務處倉庫發現一批台灣總督府時期及戰後的台鐵公文檔案。在國家檔案管理局妥善保存、維護及推廣下，這批檔案發揮了更高的價值，不僅是鐵道發展的紀錄，更是台灣整體進步的縮影。而行動展中展示的地圖、照片及公文書等，也描繪出時空流轉下台鐵人的工作及生活場景，引人入勝。

開幕式邀請曾就讀於鐵路小學及鐵路幼稚園的前輩，帶大家重新回憶過往的歲月。畢業於國立政治大學新聞系的王淑美與台鐵的淵源十分深厚，因母親是鐵路幼稚園老師，她當年就在鐵路醫院出生，後來進入母親任教的鐵路幼稚園就讀，也是鐵路小學第15屆的畢業校友。鐵路小學位在中正路1949號，隔壁就是當時的台鐵局辦公室，現在的國立台灣博物館鐵道部園區。

王淑美分享，印象最深刻的就是台鐵局的禮堂，她跟其他小夥伴稱作「大禮堂」，裡面常常會放一些老少咸宜的電影，每每看到主角出場的時刻，坐在地上看電影的小觀眾們會開心的用力鼓掌。鐵路小學的校外教學也為王淑美前輩津津樂道，她跟同學搭著有榻榻米大通鋪的平快車，至日月潭快樂遊覽的大好風光。

台鐵公司董事長杜微參觀「追風的我們：台灣鐵道檔案風景話」行動展。（台鐵提供／蔡明亘台北傳真）

52年次的陳寶玉，父親是負責交通車維修的技術人員，因此在5歲時就讀鐵路幼稚園，也與台鐵結下了不解之緣。陳退休後加入了台鐵文化志工隊，持續努力推廣鐵路文化。之前因疫情影響，台鐵文化志工隊的活動減少了不少，目前正逐步恢復常態性的導覽。她印象最深的是台鐵小英雄的活動，能夠向小朋友介紹台灣鐵路及火車的故事，並教孩子辯識不同火車的特點讓她非常開心。

台鐵公司董事長杜微也親赴展場參觀，並由企劃處處長江明宜、文資科科長翁惠平陪同，聽取文化志工隊俞秋苓隊長導覽解說。

杜微說，除了公文檔案外，台鐵也努力保存更多文物資產，例如俗稱「藍寶寶」的DR2100~2400 型柴油客車，現已完成整修，正進行動態測試；典藏珍貴鐵道文物及客家民俗的苗栗火車頭園區，也將在年底前開幕；未來，台鐵會更努力推動文化資產保存，積極推展鐵道文化魅力，讓全民共享台灣歷史的珍貴寶藏。