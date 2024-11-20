鄭婦指出，她平常會用鋼杯裝飲用水、鹽巴洗水果、鹼粉洗蔬菜；不過，高市衛生局經查，鄭婦平常也會在喝水的鋼杯內泡鹽巴，讓居服員洗水果。（紀爰攝）

高雄1名鄭姓婦人指出，今年6月某長照機構居服員到府服務時，誤將鹼粉放進她的水杯。（紀爰攝）

高雄1名鄭姓婦人指控，某長照居服員將「鹼粉」泡進水杯，導致她喝下肚狂脹氣，調監視器發現是居服員將鹼粉放進水杯釀禍，讓她氣到公布畫面；高市衛生局經查，鄭婦平常會在喝水的鋼杯內泡鹽巴，讓居服員洗水果，今年6月居服員誤泡製鹼水清洗水果，才導致鄭婦誤飲，現在雙方仍在協調理賠事宜。

誤飲用鹼水狂脹氣！高雄1名鄭姓婦人指出，今年6月某長照機構居服員到府服務時，誤將鹼粉放進她的水杯，導致她喝下肚後不斷脹氣，食道出現灼熱感趕緊就醫，她自行調閱監視器還原情況，並向長照機構負責人、保險公司反映，但事隔近半年，雙方理賠事宜仍未取得共識，讓她氣到公布監視器畫面。

衛生局經查，今年6月24日有接獲該居家機構在照管平台上通報此案，經了解，鄭婦平常會在喝水的鋼杯內泡鹽巴，讓居服員洗水果，今年6月居服員誤泡製鹼水清洗水果，才導致鄭婦誤飲，事後，居服員因疏失向鄭婦道歉，機構也開會宣導禁止居服員自行泡製、稀釋製作有危害人體的物質，並將該員違反規範列入考核評比。

後續鄭婦在今年8月30日提供診斷證明書、就醫收據，該長照機構則是在9月5日主動向左營區公所申請調解，但衛生局經查，調解會遭鄭婦乾女兒要求取消。

10月11日鄭婦再次提出看護收據申請理賠，本月14日機構投保的保險單位已告知鄭婦理賠金額及需簽署和解書，但鄭婦表示不願意簽和解書，目前衛生局持續與鄭婦聯繫中，雙方尚在商討理賠事宜。