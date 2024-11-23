去年以《媽的多重宇宙》得到奧斯卡金像獎最佳男配角獎的關繼威，今(23日)稍早登上星光大道，今年他特別不遠千里而來，以一襲黑白經典西裝參加金馬獎。他從12歲開始演戲，被問到有沒有什麼話想鼓勵年輕演員？他表示，不管如何只要有毅力、堅持下去，夢想就會成真。

關繼威親切表示，看他自己就是堅持到底的例子，至於被問到有無特別想合作的華語導演或演員？關繼威說：「我今天很開心可以來到金馬獎，而且見到李安導演我更興奮，因為長久以來我是他的大粉絲，剛剛我已經在後台跟他見面了，很開心」，所以最想合作的就是李安。

關繼威大送飛吻，表示這次會在台灣多留幾天到處玩。（圖／陳俊吉攝）

久違來到台灣，是否有特別想吃的食物？關繼威說他很小的時候來過台灣，這次再回寶島，許多回憶都重回到眼前，讓他很興奮，最懷念的就是台灣的美食，這次他還帶了弟弟、太太一起回來，「過了今晚，我們就要一起去大喝大吃」。

後臺聯訪時，關繼威被媒體們的熱情逗笑，說：「哇！好熱鬧喔！」，被問到今晚心情如何？他說：「我第一次參加金馬獎是1985年，我媽媽那時陪我來，因為我那時還是個小孩，我等了40年才終於等到金馬獎再次邀請我來」，他和家人昨天早上才到，目前都還有工作，仍沒有時間逛逛台北，但這次他們會多待幾天，他也特別強調他有做功課，這次入圍的作品他有先看了，「非常非常好，他們的演出很出色」，他也跟大家一樣很好奇今晚誰會得獎。