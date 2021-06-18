女星王晴因外型甜美、氣質優雅，被粉絲封為「本土劇林志玲」，昨(17日)她在臉書分享突然收到飛往美國洛杉磯來回的電子機票，仔細對機票上的名字還跟她十分相近，由於她月底將過生日，使她忍不住猜想可能是哪位朋友送她到美國順道打疫苗的生日禮物，結果發現是烏龍一場。

王晴發文。（圖／翻攝自王晴 Serena Wang臉書）

王晴本月25日將過35歲生日，過去她以模特兒身分出道，之後成為演員演出《世間情》、《甘味人生》、《天之蕉子》等劇，昨她發文透露收到「史上最離奇的生日驚喜」，她昨天開信箱發現一封特殊的電子郵件，細看發現是「台北飛香港轉機、再飛往美國洛杉磯」的電子機票，票證上的名字跟她英文名字非常雷同，加上最近不少人都分享到美國打疫苗的經驗，讓她驚呼：「難道這就是傳說中的飛美國打疫苗的行程嗎！？」

王晴被封「本土劇林志玲」。（圖／中時資料照片）

第一時間王晴猜想可能是哪位好心朋友送給她的生日禮物，但又擔心是詐騙信件所以不敢回信，私下打聽這位朋友的真實身分，卻查無此人，因此王晴決定回信也同步致電問航空公司，沒想到下一刻就收到回信，「原來是陌生人發錯信件了⋯於是祝他們旅途平安」，自嘲像是中了樂透又發現是烏龍，「原來是一場歡喜一場空啊」。

最後王晴不忘強調，自己本來的計畫並非著急打疫苗，她本來就打算依循政府的順序排隊打疫苗，「第一線人員及高風險族群優先施打，我沒有要跟你們搶⋯請不要私訊罵我⋯我只是希望全台灣的人都能夠趕快打到疫苗而已」，網友則回：「事情不是笨人所想的那麼簡單哈哈哈哈哈哈！因為我也每天在幻想」、「女神生日快樂」、「我在馬來西亞從2月排到現在都還沒打」，王晴親回：「全球一起加油」。

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