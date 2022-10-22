新北市青年社造團隊「逆風劇團」、「螢火蟲書屋」葉家豪近期獲得文化部第一屆社區營造獎。圖為螢火蟲書屋葉家豪。（新北市文化局提供）

新北市青年社造團隊「逆風劇團」、「螢火蟲書屋」葉家豪近期獲得文化部第一屆社區營造獎，新北市文化局表示，新北2015年起推動青年社造獎勵計畫，藉由全程陪伴輔導、經費挹注，扶植青年團隊投入公共事務，盼更多青年參與社造，共同圓夢。

文化局長龔雅雯說，市府2018年開始扶植逆風劇團，逆風劇團是由3個創辦人蝌蚪、韋志、瑋盛從當年一起混街頭，到現在創辦至少有13位藝術、社福、教育等正職專業人力的立案劇團，提供一群中輟、中離有特殊境遇的青少年機會，透過戲劇表演及公益活動，展現自我，提供孩子被理解、被看見的管道與需求。

龔雅雯表示，市府近年來除了挹注經費，也提供排練空間及展演場地，看到逆風劇團成果相當感動、欣喜。逆風劇團的創辦人之一的瑋盛表示，他曾是偏離正軌的迷航少年，為了幫助更多迷途少年找回自我，劇團成員運用自我經歷和陪伴經驗，設想青少年的興趣，再藉由戲劇及活動設計引導孩子。

劇團也建立規則和制度，像是針對青少年無照飆車問題，組車隊教導如何安全騎車，開設示範特技、雜耍課程，再以合法考取駕照做為正式參加車隊的條件，輔導成員及早考取駕照，未來團隊也考慮開設刺青、美式理髮、唱歌、演戲、聲樂等課程，用鼓勵代替責備，讓孩子找到生命方向和自我價值。

另外，獲得文化部「社造創新」個人獎的螢火蟲書屋葉家豪，本身是富有熱誠的人，有感於家鄉垃圾問題日益嚴重，決定從山林環保著手，打造資源共享平台的書屋，推動閱讀，再運用農業背景返鄉務農，將部分收益投入公益，成功農業創新轉換為社會企業模式。

文化局表示，新北市社造能量豐沛，各區都有市府扶植的社造青年團隊，期盼更多熱血青年加入行列，完成自身夢想，也為社區盡一分心力。