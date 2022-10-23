九合一選舉將至，中選會日前公布確診者不得出門投票引發違憲爭議，指揮中心指揮官王必勝表示，將討論縮短隔離天數，讓更多人能投票，對此，前疾管局長蘇益仁指出，國內累計確診人數逾729萬人，99%都是輕症，得流感能投票，確診新冠卻不能，呼籲指揮中心應盡快將新冠降為第四類法定傳染病。

《聯合報》報導，蘇益仁表示，全國累計逾729萬人確診，99%都是輕症，且民眾怕影響工作，也不一定會如實通報，黑數仍多。台灣已經與流感共存，但面對新冠做法卻大不一樣，流感確診能投票，新冠確診卻不能，「中央不是喊話要與病毒共存嗎？」

蘇益仁表示，不懂中央堅持新冠肺炎列第五類法定傳染病的意義在哪？之所以會有確診不能投票的問題，都是因為指揮中心遲遲不將新冠肺炎降為第四類法定傳染病，一直堅持列第五類、要通報病例、用法令限制確診者的自由，隨著新冠病毒趨於流感化，政府不該再以法令限制，而是該回歸病人的角度。

針對新冠肺炎是否降級，王必勝表示，11月26日投票前新冠肺炎還沒有達到降級的程度，目前會被限制投票的是確診和居隔的人，現制7＋7是否要放寬為3+4或0+7，還在討論中。