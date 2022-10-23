「百工百業支持蔡適應後援會陸續成立！」民進黨基隆市長候選人蔡適應今(23日)在臉書感謝各行各業的朋友支持，他強調，這也代表過去八年林右昌市長與他合作，讓大家對基隆的改變有感，他高喊：基隆人不走回頭路，選擇蔡適應，再給基隆一個光榮的未來。

蔡適應表示，過去基隆八年的改變，是中央地方攜手合作，是林右昌市長從基隆的財政、交通、教育、觀光、城市景觀等各面向，與蔡適應一起一個在中央，一個在基隆的合作打拚，才有今天的成果。很自豪自己是基隆在中央的「重要推銷員」，推銷基隆的發展和建設，說服中央政府將資源投入基隆。

「市長要選認真打拚的，適應是過去公民監督國會聯盟（公督盟）評鑑12次的優秀立委。」蔡適應說，這就是基隆市民和國會監督組織對他的肯定。基隆人要一個進步的城市，所以選擇市長很重要，蔡適應對基隆市民負責，完整解決了過去十幾年的高地供水問題，增加更多城際快捷公車、完成軍港遷移、推動基隆捷運，推動市港再生標竿計畫和大基隆歷史場景計畫。

蔡適應強調，有自信讓基隆再進化，基隆的進行式不會停歇，懇請各位朋友在11月26日，選擇基隆的未來、選擇3號蔡適應，讓基隆延續光榮。