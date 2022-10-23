小英能加分？九合一選舉從林智堅論文抄襲爆發轉捩點，疫苗爭議也衝擊台北市長候選人陳時中選情，甚至有擴散全台的跡象。國民黨台北市議員徐巧芯今(23日)在《新聞大白話》節目指出，在英系人馬連連出包敗好感之後，民進黨即使選情冷，但就連黨主席蔡英文出馬，也連連口誤甚至失言，跛腳的態勢似對綠營選情沒有加分，應該會選得比想像中來得辛苦。

「大多數是年輕人，尤其我們活動結束之後，留下來拍照的也清一色是年輕人。」徐巧芯表示，椅子有1000張，後來有200個人沒有座位，所以他們是站著聽，一起聽民進黨執政底下的敗行劣跡，然後要怎麼打倒民進黨？這是大家都在問的問題。

徐巧芯指出，蔡英文總統在今年的選舉裡出包率很高，舉例來講，她之前說台中市長盧秀燕只會送往迎來，這引起大家非常多的批評，妳對一個女性市長這樣批評，對照蔡其昌身為立法院副院長，對台中的建設好像也很少，大家很不能接受。

「再來她在鄭運鵬的場子裡面，她有讀稿機喔，還把大溪講成巴西！」徐巧芯強調，現在還說「你們要跟一個人說抱歉(指陳其邁)，下次選市長不要選錯」，自以為非常幽默，其實充滿了高傲的感覺。還包括把沈慧虹講成「五星旗市長」，還把沈慧虹名字講錯N次(林慧虹)。

徐巧芯說，所以覺得蔡英文最近的情況真的有點不太對勁，她說這些話的時候，是有讀稿機、有稿子的。這一切的錯誤，都是在幕僚已經精準地寫好稿子之後，她還講錯、她還犯錯。所以今年蔡英文去輔選的效益跟往年不一樣，往年是蔡英文來了，民進黨整個團結，就會大勝利。但今年的蔡英文看起來，是慢慢有跛腳的味道在了，所以民進黨的種種倒行逆施，在她去幫大家輔選沒有加分的情況下，今年的民進黨雖然選情很冷，但選得應該會是比想像中來得辛苦。