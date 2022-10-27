人文藝術甜點品牌creammm.t歷經十年研發，推出「經典風味冰淇淋禮盒」，標榜以creammm.t的風格，重新詮釋經典口味。三款新口味冰淇淋中，蜂蜜檸檬雪酪選用creammm.t明星商品「家常檸檬塔」相同的台灣青檸、搭配天然蜂蜜為基底，佐以適量的乳品調合酸度，以爽口的雪酪質地，表現出青檸的特色。香草冰淇淋則選擇巴布亞新幾內亞產區的大溪地香草品種，在冰淇淋裡，細細黑黑的天然香草籽清晰可見，箇中風味就自帶濃郁花果及大地森林氣息，尾韻更帶出牛奶糖的香氣。

為慶祝新品上市，11月起在官網單筆消費滿2,000元即贈送品牌保冷提袋乙只。

在研製的過程中，甜點師擔心巧克力冰淇淋呈現落入俗套的風味，最終以日曬生巧塔的風味做基底延伸，展現日曬巧克力獨有風格。選用來自柯茲極致莊園系列的黑巧克力，研發出最完美比例，濃郁厚實滋味如實展現，再佐入鮮奶更讓其風味升級，不會有強烈的甜膩苦澀感，帶有柑橘與木質調性的香氣中，轉化成可可與果乾的尾韻，跳脫巧克力冰淇淋的既定印象，絕對是巧克力控的必買清單。

creammm.t「經典風味冰淇淋禮盒」設計概念承襲「餐桌與分享意象」品牌精神，別具巧思與實用的杯身設計，打開後，清楚可見杯蓋展示的冰淇淋風味，可輕鬆選擇想品嚐的口味。而禮盒中附贈的冰淇淋匙，以隱藏版的收納方式，營造即時即享的生活儀式感。一盒六入，主打三款風味的綜合版禮盒，號稱能滿足各種冰淇淋口味的愛好者，適合與家人朋友共享。而在外包裝上，為保有冰淇淋的穩定品質，禮盒外再裹覆一層銀色鋁箔保冷袋，維持冰淇淋的質地穩定及風味品質，不僅美觀更兼具實用性，收到後有一種開箱禮物的愉快心情。