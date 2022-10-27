「陳時中出來道歉啊！」高端疫苗二期臨床試驗涉及中資爭議延燒，國民黨台北市議員王鴻薇今(27日)在臉書發文批，「高端雙俠」李秉穎、周玉蔻出招了，聲稱中資不影響臨床試驗、無政治意涵，他們不是精神錯亂，就是綠能你不能。衛福部前部長陳時中之前還說「他們打的，我們不敢用」，如今高端涉中資，這些高端幫凶卻立刻換一副嘴臉，說中資不影響試驗，用得香噴噴，痛批「高端雙俠噁心雙標，高端就是照妖鏡」。

王鴻薇表示，高端被爆料，原來二期試驗都是中資進行，讓許多死忠仔崩潰，沒想到今天早上，「高端雙俠」李秉穎、周玉蔻出招了，聲稱中資不影響臨床試驗、無政治意涵，他們不是精神錯亂，就是綠能你不能。陳時中之前還說「他們打的，我們不敢用」，「那你高端是中資做的第二期實驗，你就用得香噴噴。」

她指出，去年五月本土疫情逐漸嚴峻，國內沒疫苗可打。上海復星表示願提供德國BNT的疫苗，陳時中當時還說：「上海復星所提供的德國BNT的復必泰疫苗，是不是中國代工或怎樣。」去年5月28日陳接受質詢時更說：「上海復星的BNT疫苗就是大陸代工」、「上海復星現貨的BNT疫苗是以德國原液在深圳分裝」。死活不接受疫苗，現在高端疫苗不要說分裝了，連二期試驗都是中國企業做的，你陳時中要不要出來道歉？

王鴻薇痛批，民進黨雙標嘴臉噁心，之前高喊愛國疫苗，現在出包了，陳時中、周玉蔻、李秉穎，這些高端幫凶，立刻換一副嘴臉，說中資不影響試驗，那你們之前在擋個屁！政治意涵就你們最能搞，現在高端被拆完西洋鏡，也變成照妖鏡讓你們一個個現形！