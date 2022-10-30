團結氣氛！國民黨屏東縣長候選人蘇清泉日前民調追近對手，讓藍營南部選情士氣大振，他今(30日)不但喊出「六堆共下拚大團結空前大成功！」當晚也與高雄市長候選人柯志恩、台南市長候選人謝龍介、嘉義縣長候選人王育敏合體造勢，南方響起誓師大會要讓民心沸騰，響徹雲霄！

「六堆共下拚大團結，空前大成功！」在這場活動中，蘇清泉夫人助講成為亮點，她特別強調「晴耕雨讀、硬頸精神」的客家文化，深深影響社會；客家人重視家庭觀念，也值得我們學習。並喊出這次屏東要出頭天，客家人一定要大團結、要翻轉，支持認真做事、誠懇做人的2號蘇清泉！

蘇清泉並宣傳當晚的造勢活動重頭戲「南方響起誓師大會」，喊出「南方響起，就在今天！」請所有想要改變現狀，請所有重視教育，請所有想過好日子的高雄鄉親。展現人民的力量，展現人民的心聲。讓南部沸騰的民心，響徹雲霄！3出屬於高雄鄉親的奇蹟。

「謝謝線上直播相挺的你們。」蘇清泉說，南方響起。屏東有你。翻轉的時候來了、屏東好朋友，相信自己更相信我們既將翻轉。有你們的相挺。蘇清泉才能堅持走到現在。請大家多多拉票。最後時刻了。就差你的一票。記得要跟鄰居朋友說。11月26號。縣長投2號。蘇清泉。屏東出頭天。