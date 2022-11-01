大陸「跳水皇后」郭晶晶和香港富豪霍啟剛結婚10年恩愛如昔，雖然貴為豪門富太，但她卻不炫富，過著低調生活，近日她和一票名媛出席花園派對，穿著一襲紅色洋裝的她，頂著淡妝依舊氣質出眾，完全看不出已經是3個孩子的媽了。

名媛馮余慕莊近日在自家庭院舉辦花園派對，一票名媛都出席，如林建岳的大女兒林恬兒、曾文豪長女曾昭怡、霍啓剛的表妹霍詠詩和富力地產千金李嘉穎等人，而郭晶晶也是座上賓。

郭晶晶(左圖左一)和霍詠詩(右圖左一)同場沒合影。(圖／取自馮余慕莊IG)

不過向來低調的郭晶晶，也沒因為在場的都是名媛，就打扮的華麗，依舊是低調簡約，一襲紅色洋裝、畫著淡妝，仍氣質出眾，而也有網友發現，其實這件洋裝她已穿過多次，連去年和老公、婆婆朱玲玲出席活動時也穿過，沒有特別穿華麗新衣，勤儉作風讓人相當讚譽。

郭晶晶接孩子、和老公出席活動都穿過這件洋裝。(圖／取自微博)

郭晶晶2012年嫁給身家百億的霍啟剛，成為豪門少奶奶，但夫妻倆婚後生活依舊樸實簡約，完全沒有豪門夫妻的架子，接地氣的幸福日常令人稱羨，常被拍到穿著簡單，平時也會帶孩子到超市買菜、和大家一樣排隊坐纜車上山，平民般的生活讓網友都相當讚許。