Sandy（吳姍儒）9月在社群網站曬出超音波照，透露懷孕的好消息，讓外界紛紛獻上祝福，不過卻頻頻收到網友私訊，提醒飲食要特別忌口，讓她無奈表示：「只能加州女孩笑回shut up」，沒想到日前PO出吃拉麵配生火腿的照片，立刻被警告「孕婦不能吃生的」，讓她公開做出回應。

Sandy表示因為突然想喝熱湯和吃拉麵，但為了健康著想，便親製清爽版雞白湯，接著描述親自下廚的料理過程，光用想像的就讓人食指大動，不過發完限動分享成品後，就有網友私訊警告「孕婦不能吃生的」，對此，她公開回覆：「路人不能管我」，接著提到先前發穿高跟鞋的照片，也會有網友說「不准穿高跟鞋」，對此，她的回覆依舊是「不准管我」，接著強調：「內心還有很多罵你們這些人的話啦，但我就在內心罵，怎樣」。

對此，許多網友相當認同她的想法，紛紛留言：「孕婦心情要好才是最重要的好嗎，直接回他們關你屁事就好了」、「孕婦開心才是最重要的」、「沒事沒事，自己覺得舒適就好」、「想吃什麼就吃什麼，有生過孩兒的路過」、「路人真的很愛管，我連婆婆管我，我都給他臉色看了還路人」、「如果食物很新鮮，就大口大口享用吧」。

吳姍儒上個月曬出外景錄影的花絮照，只見她身穿少女風格的T恤和寬版長褲，雖然懷有身孕，但臉蛋和四肢都沒有太大變化，腹部也看不出隆起，體態讓人難以相信已經是個孕婦。