馬來西亞女星李元玲是大陸鋼琴家李雲迪徒弟，因一手好琴藝被封為鋼琴女神，然而她不僅有才華，還有高顏值及讓男人、女人都稱羨的完美身材，常在社群網站和粉絲互動的她，最近曬出自己大玩Cosplay的辣照，可見她化身為電玩遊戲「電馭叛客2077」中Lucy一角，穿著開洞小褲的她完美臀型全曝光。

李元玲不僅人美，在IG上還有243萬粉絲追蹤，去年底她的恩師李雲迪捲入嫖妓風波，讓李元玲也被牽扯，外界好奇兩人關係？當時她斬釘截鐵回應：「我只知道他是一個很有才華的鋼琴家，人很nice，從來沒有越界師生關係。」但談到真正的感情史，她卻有段悲痛遭遇。

今年初李元玲閃電曬出前男友照片，警告大家對方是渣男，有了女友還不知足，甚至私下偷吃李元玲的女性好友，外界以為以李元玲的條件，男方應該非富即貴，但她坦言前男友只是「做IT的打工族」，她回憶會愛上對方的主因是老實，「他一開始對我的用心真的讓我心動了，把自己所有能付出的都付出了，還以為一個平庸老實人，不會壞到哪裡去……可以一起過日子。」

但沒想到交往後，男方就本性畢露，不僅是偽君子，還愛在夜店把妹，讓她痛心識人不清，前男友還會對外放話稱所有女生「都是自己送上門的」。而歷經情傷的李元玲，最近繼續在IG分享自己健身後的好身材和美照，近日她化身電玩遊戲中的女神，大秀前凸後翹好身材，引來網友讚還原度太高，紛紛說：「完美演繹」、「科技美女」、「張張都喜歡」。