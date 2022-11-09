加拿大籍男星夏克立與黃嘉千16年婚姻畫下句點，目前正跨海打離婚官司，稍早他搭班機返回台灣，先是澄清之前報導有誤，接著再三強調「我的精神沒有任何問題」，受訪時還聲稱「不自殺聲明」，強調絕對不會去做傻事。

根據《自由時報》報導，夏克立睽違一年多終於返台，久未露面的看起來消瘦不少，他表示是為了出席將開庭的官司才回到台灣，受訪時強調自己精神沒有問題，更指出先前並非狀況不佳才無法返台出庭，痛批「這完全是謊言！根本沒有證據」，強調因為自己忍無可忍才決定先回台灣，更在微博暗指某人做了可怕的事。

夏克立也再一次澄清，輕生此選項絕對不可能發生在自己身上，更意有所指表示「如果遺憾發生了，那絕不是輕生」，他更指出先前留在加拿大是在處理離婚官司，但因為司法程序很冗長，決定先返回台灣，而這次返台有重要目的。

夏克立和黃嘉千爆出婚姻觸礁後，雙方各有親友力挺，女方好友竇智孔被問此事時，表示現在已進入司法程序，不方便多說話，強調「公理和正義有一天會水落石出」，至於和夏克立是20多年老友的艾力克斯和李詠嫻，被問此事坦言「不可能不關心」，但強調「真正的處理方式只有他們知道」。

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