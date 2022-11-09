民進黨桃園市長候選人鄭運鵬日前被爆曾到大陸經商，戶籍卻寫「中國台灣」引發批評。媒體人張禹宣今(9日)再踢爆，自稱宅男、愛漫畫的鄭運鵬曾出席漫展喊「支持原創」，竟然下廣告在「簡體字免費漫畫」網站，直酸鄭運鵬把自己變成漫畫強迫收看，「中國鵬親中事件簿再加一」。

「簡體免費漫畫網下廣告，中國鵬親中事件簿再加一！」張禹宣踢爆，向來聲稱自己是「宅男」、愛漫畫的鄭運鵬，甚至曾經出席漫展喊出「支持原創」，竟然做出下廣告在「簡體字免費漫畫」網站，把自己變成漫畫強迫收看這種事，相信不管是真正的漫迷、還是收看的讀者應該都笑不出來。

張禹宣指出，過去鄭運鵬曾經開箱自己家，收藏了一堆正版漫畫，也曾經跑到漫畫博覽會刷存在感，喊出支持原創。結果鄭運鵬卻在一個簡體字免費漫畫網，下了海量的廣告，覆蓋的方式還不是彈出視窗，是嵌在漫畫與漫畫的空隙之間強迫收看，以條漫來說翻頁的方式是不斷下滑，接二連三的鄭運鵬就會跑出在你眼前，想躲都躲不掉。

而該網站不只是簡體字，還收藏著大量的中國漫畫，上頭明確的寫著「國漫」（國產漫畫）二字，甚至還不乏許多日本大作（海賊王、火影忍者等等），但卻絲毫不用收費，唯一的收入來源就是廣告，換言之就是鄭運鵬的廣告經費在支撐著這樣的網站營運。

張禹宣大酸，更別說當讀者想認真觀看時，卻得看到不斷跳出的鄭運鵬，到底是想拉票？還是想要噁心人。他只想問鄭運鵬，這就是你自稱漫畫迷、宅男，愛漫畫的方式嗎？怎麼看都是身體比較誠實，對中國的愛比較多一點點，就好。