日前拿下金鐘獎最佳綜藝節目主持人的黃子佼，與孟耿如婚後育有一女，除了照顧女兒外，兩人各自的事業也蒸蒸日上。豈料，日前黃子佼受訪卻坦言妻子近日相當忙碌，因為「找不到員工。」

日前，黃子佼與孟耿如愛女「黃玉米」出生後，身為新手爸媽的兩人也成為曬娃狂魔，多次在社群中PO出女兒近況。不過，即便家庭生活幸福美滿，孟耿如在事業上卻幾經波折。日前黃子佼現身台北地方法院，開箱「國民法官法庭」。他在記者會中指出妻子近日忙得團團轉，因為副業香氛品牌招不到員工，甚至因此「不敢提婚禮。」

黃子佼指出現在人人都想當老闆，員工不好招，過去他和孟耿如都有透過社群平台發文徵員工，卻成效不彰，至今仍無人手可用，最壞恐將面臨親自站櫃的窘境。

此外，在黃子佼近日分享媒體報導，無奈指出現在還在徵人，因為有人談完後反悔，有人預約面試卻消失至今。此番言論讓不少網友感同身受，紛紛在底下留言自身經歷，表示「辛苦了！完全理解（正在為人才燒腦中）」、「少子化後，就算沒結婚，也會有老人家要照顧的問題」、「現在的人對工作的態度真的不同，很無言。」此外，也有網友提供方法，指出「建議了解離職真正原因，日後徵人時能過濾掉」、「建議找二度就業的媽媽，有些學歷跟之前工作經歷好的嚇人，職場倫理比現在新鮮人好很多。」