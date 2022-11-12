56歲「凍齡美魔女」胡文英先前上綜藝節目，分享被小26歲鮮肉追求的經歷爆紅， 更不時在社群網站放上大尺度照片，引起網友熱議，但也免不了遭酸民謾罵，原本還高EQ正面回擊：「我已經練就無感了，OK」，但近來她似乎不想再忍了，直接嗆聲：「私訊我的廢渣們，有種拋頭露面出來叫囂」。

胡文英昨(11日)突然在臉書開砲，她表示這兩天上媒體版面後，又看到很多酸民的評論，雖然早就無感，但仍不滿穿著遭酸民品頭論足，強調「我愛怎麼穿就怎麼穿」，接著怒嗆：「有種你們穿出來讓大家品頭論足一番，尤其跑來私訊我的廢渣們，別在躲在背後當鍵盤手了，有種拋頭露面出來叫囂啊！誰怕誰PK對決高下」，接著依舊曬出火辣身材照，只見她露出半截北半球，還對著鏡頭做出吐舌的挑逗動作，絲毫不畏酸民難聽的言論。

對此，網友也紛紛留言安撫：「做自己就好了，加油」、「愛嫉妒的人太多，所以只會靠那隻酸嘴」、「開心的做妳自己，做妳自己開心的，別人的嘴巴跟腦袋怎麼想妳管不了」、「 酸民大概還沒長大，不懂得什麼叫美的定義」、「 給妳滿滿的支持」、「他們就是羨慕忌妒還有恨」。

胡文英先前表示雖然常在社群網站分享大尺度辣照，但仍把持住該有的原則，再多金錢也無法抵觸，就像先前全身綁膠帶赤裸裸呈現，想表達的是藝術創作，而非低俗不堪，對於遭到誤解，讓她難掩怒火反擊：「女人何苦為難女人，到底罵夠了沒，再罵我也不會退縮」。