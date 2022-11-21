汪小菲與藝人大S協議離婚滿一年，但風波似乎尚未止息。今(21)日被傳出兩人鬧上法院。據了解是大S指控汪小菲未履行離婚協議中支付生活費的部份。對此，汪小菲在微博上爆氣開罵大S他們，將炮火對準了大S的母親，更甚於將風波延燒到小S身上。

今日汪小菲一連更新數則微博貼文，憤怒表示向大S他們表示：「就罵你了怎麼了，罵你們沒毛病啊！」並指出：「徐媽媽，我夠給你們留面子了，命是誰救回來的？我母親怎麼了？不罵你我都不答應。你再逼逼，再逼逼把你們的惡心事兒全說出來好嗎？尤其是你小女兒(小S)就她跳的歡，她是踩在她姐腦袋上的小丑。再逼逼？ 」字句間處處充斥著汪小菲對大S他們的憤怒。

汪小菲在微博開罵小S。（圖／翻攝自汪小菲微博）

另外，汪小菲在微博中表示會在明日回台處理此事，並和小S隔空喊話：「再逼逼一個我就檢舉你，我也不怕，明天我回台北。」放話要直接來台灣處理此事。並且在最新的貼文中，爆料小S不經過醫生處方，長年服用思諾思(安眠藥)一事，加碼爆料小S老公許雅鈞在「你們家樓下的會所找姑娘」。貼文一出，讓不少網友在底下留言回應：「怎麼吃個安眠藥被搞成像是吸毒一樣」、「沒想到這個瓜可以吃那麼久。」然而，由於疫情因素，目前依大陸官方規定要出境恐有難度，網友們也在留言區表示汪小菲要說到做到，真的飛到台灣處理。

汪小菲爆料小S服用安眠藥以及許雅鈞找姑娘一事。（圖／翻攝自汪小菲微博）

事實上，據《壹蘋新聞網》的報導指出，S媽對汪小菲今日曬出付款明細的舉動相當不滿，指出生活費和房貸明明是當初兩人協議離婚的條件。此外，S媽也提到汪小菲的母親張蘭稍早有致電給她，當時的她還正在睡覺，點開微信的語音留言才知道張蘭怒罵他們近半個小時，雖然S媽並未透露留言內容，但也坦言聽完後氣到血壓飆高、心臟都快停止了。疑似是因為此事，讓汪小菲多次發文開罵。