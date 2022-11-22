大S和汪小菲10年婚姻去年畫下句點，昨(21日)媒體爆出大S因汪小菲自3月起沒再支付家用告上法庭，逼得男方出聲多次開轟，昨晚大S經紀人廖瑋琪加入戰局，引來網友批評大S為何離婚後會火速再婚？「不是一個負責任的人幹出來的事情」，對此，廖瑋琪透露大S的苦衷，直說：「如果這個人是你的浮木，載浮載沉在婚姻關係裡快要溺斃死去的人還不緊緊抓住？」

廖瑋琪昨在IG出聲，表示這一年來常被問為何如此被動，不幫旗下藝人澄清，她認為：「真理越辯越明這道理向來不適用於感情，我知道的是，關乎到情分，越辯只會越薄」，更表示，當時簽離婚協議是在雙方律師見證下，且當事人沒有飲酒時簽下的，無論條件或金額都是在雙方清醒的情況下親自簽名用印的，不明白為何出爾反爾。

見此，有不少網友跑到廖瑋琪的IG下留言，有人透露：「真的驚呆了，抖音上全是罵大S的」，呼籲大S應該多為自身立場和旁人澄清，認為大S發的聲明不夠準確，廖瑋琪回應：「你就知道熙媛有多愛身邊的人了」，另有人開酸：「愛身邊的人能剛離婚就立馬結婚？」

廖瑋琪回應，如果對方是你的浮木，而你本身已經在先前婚姻載浮載沉，幾乎快要溺斃，應該也會想抓住對方，「一段沉重的關係會令人多麼的窒息，真心祝福我們永遠都不要遇到，好嗎？」，並表示：「有歐巴支撐的熙媛現在開心多了，才會不斷地激怒前夫，但前夫的不快樂，不該是熙媛的責任」。

其他網友則說：「女人離婚了還得立貞潔牌坊，一直守寡嗎」、「不是一直守寡，但是結婚速度也太快了！」、「啥時候的事？我國法律規定離婚也要給前夫守寡三年嗎！」、「評論區好像都忘了，S跟汪小菲見面第三次就結婚了。不要用你們認為的正常人思維去想她」，而廖瑋琪稍早已將IG帳號轉為私人，不再讓大眾圍觀留言。