自80年代起就活躍於歌壇的金曲天后張清芳，前年6月無預警宣布和投資教父宋學仁結束長達15年的婚姻，並從前夫身上拿走16億元贍養費，離婚2年來鮮少公開露面。近日67歲曾出演《婉君表妹》一炮而紅的第一代瓊瑤女星謝玲玲，因公返台順便見老朋友時，和張清芳特意拍下合照，粉絲才得以重見天后的昔日迷人風采。

謝玲玲近日在IG放上多張合照，其中就有張清芳以及方芳芳，從畫面中，張清芳瀏海造型夾了一支髮夾，臉上則化著淡妝，可看出即使已56歲肌膚依然光滑水嫩，搭配一身白色長袖及紅格紋裙，整個人宛若回春一般。謝玲玲在貼文感性寫道：「人生最美麗的回憶，就是珍貴的友情，生命之美，在於活出價值。」張清芳見到後對謝玲玲留言回應：「在香港相識在台北重逢，妳的每一句話都牢記在我的心，謝謝妳的關心。」，顯然兩人的情誼無比堅定。

張清芳2005年嫁給宋學仁後，曾上過《康熙來了》訴說嫁入豪門的不容易，生活與外界所想的「貴婦」頗有差距，像是結婚沒多久就懷孕時，一大早還要陪老公吃早餐，接著打理家務到晚上11點才休息，此外，宋學仁比起張清芳對小孩的教養觀念嚴格許多，不管是用餐習慣、字跡端正等皆有堅持，反觀個性灑脫的張清芳不在意這些，思想差異讓兩人常因此發生爭執。