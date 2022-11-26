女星湯唯昨（25日）晚參加韓國年度電影盛會青龍獎頒獎典禮，電影《分手的決心》拿下最佳影片、最佳導演、最佳編劇以及最佳男女主角的獎項，成為當晚最大贏家，而湯唯以該片拿下的最佳女主角，讓她成為青龍獎史上第一位華人影后，但湯唯風光的背後，過去卻曾因一部戲慘遭大陸封殺。

湯唯以《分手的決心》奪下青龍獎最佳女主角，也是該獎史上首位外籍影后，對此，湯唯得獎時非常感動，她在台上以中英韓三種語言致詞，並感謝幕後工作人員及觀眾，她也感性說道：「我很幸運等到了『宋瑞萊』（湯唯片中角色名），非常感謝」。

事實上，湯唯2004年以拍攝電視劇出道，兩年後，被國際知名導演李安相中，擔綱大尺度電影《色，戒》女主角，從此一脫成名，不過她也因此慘遭大陸封殺，但同樣演出該劇的男主角梁朝偉卻沒事，對此，有大陸網友分析，由於梁朝偉知名度高，為戲全裸被稱「為藝術犧牲」，但反觀當時湯唯是因此片而紅，因此怕成為不良示範，才慘遭大陸當局封殺。

如今湯唯獲得韓國青龍獎的影后的殊榮，演技再度受到肯定，大陸網友也紛紛獻上祝福，更向湯唯喊話「真好，不要再回來了，這裡不適合藝術，就在外面拍想拍的電影，開心生活吧」、「被雪藏過，被軟封殺過，然後靠自己走了出來…優秀的人無論怎樣都能閃閃發光」、「由衷地為她高興，在更大的舞台上發光吧」。