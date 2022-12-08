47歲男星沈世朋出道23年，演過《娘家》、《父與子》、《甘味人生》等八點檔經典戲劇，讓大批觀眾熟知他的面孔，2011年他與從山東來台發展的女星李新結婚生下1子，過起幸福美滿的生活。然而，近來沈世朋上《醫師好辣》節目透露，其實他已罹患巴瑞特氏症2年，還被醫師警告若切片高度分化不良，恐怕是罹癌前兆。

沈世朋日前在《醫師好辣》中表示，由於演員常需配合劇組趕戲，因此他常用放飯的20分鐘閱讀劇本，當下感到很有壓力，不過由於媽媽和舅舅均得過胃癌，他的飲食一直保持清淡不要過鹹，沒想到2年前因胃不舒服就醫，竟被醫生檢查出巴瑞特氏症，直言他的賁門有點鬆，導致胃酸逆流到食道造成腸化生(因胃部發炎導致胃黏膜變異，失去分泌黏液保護胃壁的功能)。

沈世朋回憶，那時幾乎每天吃不到一碗飯，因為「真的吞不下去，只要東西經過食道就覺得好灼熱、好痛」，沈世朋也透露，經與醫師討論，驚覺生病跟壓力有關係，舉例來說，他拍戲時咖啡喝5到7杯，熬夜趕戲又會依賴巧克力等甜食放鬆心情，長期飲食不正常造成胃酸逆流，因此他現在已慢慢改變飲食習慣，但仍得靠吃藥來維持病情。

肝膽腸胃科醫師張振榕聽完後表示，其實「巴瑞特氏症」算胃食道逆流比較嚴重的，代表食道黏膜外觀已經變形了，病理切開來看像小腸，原因正是已長期受到胃酸腐蝕，因此食道才會改變自身外觀，欲增加對胃酸的抵抗力，但是這種變形的細胞，變成食道腺癌的機會比一般人高。

然而張振榕也強調不用過度擔憂，因為巴瑞特氏症有分出低、中、高度，假如切片結果沒有很嚴重不良，罹患食道腺癌的機率約一萬或兩萬分之6，其實罹癌機率非常低，除非高度分化不良，與癌症就是一線一隔。