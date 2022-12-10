成人片導演圤智雨日前爆料收到JKF女郎華華和男友的外流私密影片，並酸對方「這樣妳以後怎麼嫁豪門呀」，掀起網路討論，事隔2天他在IG再度發文，分析「為什麼JKF女郎總出事」，歸納出兩點原因，並強調其實還有未被爆出的事件。

圤智雨首先表示，由於JKF女郎加入門檻低，工作人員並不會謹慎考慮條件，導致女生很容易為了名號打起來，但現實往往更加殘酷：「很多女生的關於我都是JKF女郎，所以看起來是幫到女生，其實是幫到JKF本體曝光」。

圤智雨進一步表示，JKF女郎們偏蠢，且她們被放到其他領域都無法做到頂尖，「所以露，就是自己最大武器」，想不到就因為這樣替未來埋下不少未爆彈。圤智雨說道，現在看到出事的女生「只不過是冰山一角」，「真要講的話還有八成的JKF女郎的負面新聞還未爆發。」

最後他更坦言有7大未爆事件，包括重複包養、當某當紅網紅的小三、不雅片又外流、詐騙、仙人又跳、毒品相關及教唆打人，此番言論一出，立刻勾起廣大網友的好奇心。