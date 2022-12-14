入冬後最強寒流來襲，彰化縣農業處提醒，加強果實套袋及表土覆蓋等。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

入冬後最強寒流來襲，彰化縣政府提醒防寒措施。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

入冬後最強寒流來襲，彰化縣政府提醒防寒措施。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

入冬以來最強冷氣團來襲，周六可能來到12度左右低溫，縣長王惠美提醒做好保暖工作，家中使用電暖器、電熱水器等要注意防範走火、一氧化碳中毒，社會處即日起啟動分區「寒冬送暖」，街友聚集區發放熱食和保暖衣物，農業處也全面宣導農漁牧做好防寒措施。

彰化縣長王惠美透過臉書傳遞低溫特報，指出14日起東北季風再增強，氣溫將再下降，星期五起全台都會有雨，提醒鄉親，務必多帶一件外套、圍巾，做好防寒保暖的準備，注意使用電器設備慎防火災或一氧化碳中毒，也別忘了打電話給長輩提醒注意保暖，有心血管疾病者、嬰幼兒都要做好保暖措施。

農業處提醒，水稻育苗場要設置防寒牆。利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，已插秧或進入分蘗期田區，增加灌溉水位，蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布。果樹加強果實套袋及表土覆蓋等。

養殖漁業臨海易受寒流影響，建議魚塭北側搭蓋防風棚，養殖池水較淺文蛤養殖池中混養之虱目魚，也呼籲儘早規畫採捕，減少寒害損失。

養畜禽業由於低溫易誘發畜禽動物緊迫，引致疫病發生，務必做好防寒保溫等衛生管理操作，加強仔畜禽的保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風的環境，一旦發現大量死亡，應盡速通報本縣動物防疫所進行檢測。