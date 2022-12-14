來自馬來西亞的鋼琴家李元玲，因擁有亮麗外型加上精湛的琴技，讓她有「鋼琴女神」的美譽，而她頻健身練出體脂僅12%的火辣身材，更是讓人羨慕不已，近日她罕見穿上長袖毛衣對鏡頭自拍，下一秒突掀起上衣露出螞蟻腰和緊實腹肌，好身材一覽無遺。

李元玲近日曬出一段自拍影片，只見她對鏡頭搔首弄姿，結果下一秒突站起來掀起上衣，不僅渾圓美胸見客，纖細蠻腰和超平坦小腹更是吸睛，還隱約可見腹肌，好身材讓人驚艷不已。

李元玲掀開上衣露火辣身材。(圖／取自李元玲IG)

「真的是女神」、「這是太美的定義」、「這腰真是愛了」、「貌美如花，國色天香」。李元玲曾拜鋼琴家李雲迪門下，因美艷外型加上前凸後翹魔鬼身材，還有精湛琴藝，還會跳芭蕾舞，讓她在網路擁有高人氣，IG粉絲追蹤數高達255萬，被譽為「鋼琴女神」。

身高170cm、體重僅45公斤的李元玲，體脂練到剩12%，而她為了維持火辣身材，一周至少會運動3次加上飲食控制，她也表示自己一直都穿短版上衣、高腰緊身褲和窄身裙，為了確保自己維持腰線，不會因為暴飲暴食導致變胖，並表示：「好身材的背後，其實都是自虐回來的，但也早已習慣」。