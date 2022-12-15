民眾黨新竹市長當選人高虹安遭綠營指控詐領立委助理費，檢調單位今(15日)不僅進入高虹安國會辦公室進行搜索，更傳喚高虹安及多名助理約談，預估晚間將移送北檢複訊。而筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮則在臉書爆料稱，高虹安「博士論文又被母校下架，這算雙喜臨門嗎？」

「高虹安的辦公室被檢調搜索，博士論文又被母校下架。這算雙喜臨門嗎？」陳時奮表示，有位在美國俄亥俄州讀書的臉友傳來一張截圖，證實辛辛那提大學下架了高虹安的博士論文，「附圖是這位臉友寄給我的螢幕截圖。」

陳時奮指出，這位臉友進入他就讀的大學圖書館，鍵入高虹安的博士論文題目。截圖有三筆搜尋結果；中間那一筆就是高虹安的博士論文。第一筆搜尋結果的下方，有個PDF的檔案圖形，就是文件的下載連結。除了PDF檔，還有其他文件檔的下載連結。

第三筆搜尋結果下方，也一樣有個PDF的檔案圖形，還有其他文件檔的下載連結。高虹安的博士論文下方則是一片空白，沒有PDF檔案圖形，也沒有其他文件檔的下載連結。陳時奮強調，高虹安的博士論文被辛辛那提大學下架，這應是千真萬確的事，而且已經兩星期了。

有網友在留言處問：「下架博士文憑還在嗎？」陳時奮回應：「如果論文能補正再上架，學位還在。如果問題大到無法補正，那就撤銷學位。」另有網友問「下架是什麼意思呢？」陳時奮解釋「論文通過口試後，學校會上傳網路供人下載參考。下架就是學校封鎖論文的連結，不准大眾下載。學校會這麼做，通常是論文有重大瑕疵（如造假），或侵犯他人權益（如抄襲）。如果論文的問題大到無法解決，學校就會撤銷學位。」