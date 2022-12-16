有媒體在14日爆出綠營諸多高層與粉絲專頁小編聚集的的LINE群組，其中包括總統府副秘書長黃重諺、民進黨副秘書長林鶴明、前黨主席特助洪耀南、立委林楚茵、王定宇等。媒體人黃揚明15日就在節目《新聞大白話》中指出，這次的名單是特定綠營網軍洩漏的，目標是為了向副總統賴清德表忠。他還預測，接下來綠營網軍可能會出現內鬥的情況。

黃揚明表示，這次網軍名單曝光其實有幾個比較特別的地方，像「只是堵藍」這個粉絲專頁上禮拜就有預告，自己將會被媒體揭露個資。那時候綠營也好，藍營也好，都在想是不是要開始起底了、大戰了，結果等了很久新聞才出來，但時間點卻又剛好是賴清德登記黨主席的第一天，膝反射都會認為是跟賴有關。

對於綠營網軍生態，黃揚明還加碼爆料，賴清德要選主席，結果起底的都是英系網軍，另外以前有一個粉專叫做「金孫功德院」，是一個專門打擊賴清德的網軍，後來改名叫「Mr.科學先生」，結果從頭到尾完全沒有被提及。黃揚明聲稱，現在綠營網路社群傳出風聲，這次沒在名單裡面的，很有可能就是去向媒體曝光的。

黃揚明接著透露，現在綠營內部有各式各樣的傳聞，說是有些人拿著資料去跟賴清德表忠，接下來蔡、賴兩派的網軍，很可能就要展開鬥爭。另外黃揚明也提到，這次曝光側翼資料的媒體與賴清德也有淵源，但一切還有待民進黨內部的情勢發展。