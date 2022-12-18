【愛傳媒藺奕專欄】每個人心中都有一個三毛，無論它是文學的、音樂的、還是影視的；也無論它是流浪的、自由的、異國風情的。

我斗膽說說我自己的。

回想起那個漫長的青春期。傍晚時分，你仍坐在教室裡準備晚自習，看著天慢慢地黑下去，心裡寂寞而淒涼，感到自己的生命被剝奪了。

於是，三毛的創作，每一帖字，都像心靈的書法，在你抹黑自己的同時，卻又能墨裡潔身。我的心跟隨三毛的文筆扭動，在黑色的線條裡，在黑色的沼澤和幽暗的隧道裡，找尋深淵，同時挖掘出自己的巷道。

因此，我突然發現逃跑的意義，它使懲罰變得遙遠，同時又延伸了快樂。

身為《三毛與我的那些事》的協辦，這是一場三毛之友的聚會，齊聚的是文學、音樂和影視圈的朋友，主持人是趙婷，與會的嘉賓有焦雄屏、謝春德、蔡詩萍、孟庭葦和小玲老師。

文學的三毛著有《撒哈拉的故事》《哭泣的駱駝》《雨季不再來》《高原的百合花》等二十餘部；音樂的三毛有《回聲》《橄欖樹》《一條日光的大道》《夢田》《說時依舊》等等。

影視的三毛，《滾滾紅塵》在第27屆金馬獎獲十二項提名，勇奪最佳劇情、最佳導演、最佳女主角、最佳女配角等八大獎項。

今天，我對三毛作品最深刻的體會，非常像湯唯主演《分手的決心》的片尾，不論犧牲什麼，但她最終要保全的還是「愛情」本身。

人世間，一切可以出走、一切都可以毀滅，但是這場愛情，她一定要留住。在愛情裏，無論以什麼方式告別，都對不起初見。再過幾個月，就是三毛的八十歲冥誕了，關於三毛的傳奇故事，我還會繼續的說下去。

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